Kaymakamdan öğrencilere ders gibi kaza anısı

-Kaymakam konuşma



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in Nizip İlçe Kaymakamı Harun Sarıfakıoğlu, kendisini ziyaret eden öğrencilere geçirdiği kazayı anlatarak, emniyet kemeri takılı olması nedeniyle burnu bile kanamadan kazadan kurtulduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı hedefleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın "Bu yolda hep birlikteyiz" sloganıyla hayata geçirilen proje ile öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlatan jandarma trafik timleri, uygulamalı ve simülasyonlu eğitim verdikleri öğrencilerle birlikte Kaymakam Sarıfaıoğlu'nu ziyaret etti. Jandarmalar, proje hakkında bilgi verdikleri Kaymakam Sarıfakıoğlu'na projeye sağlanan destek nedeniyle teşekkür etti. Ziyarette öğrencilere emniyet kemerinin önemi ile ilgili uyarılarda bulunan Sarıfakıoğlu, başından geçen bir kazayı anlatarak, "Kazalarda ölüm riskini azaltmak anlamında emniyet kemeri çok önemli. Zaten denemelerle de bunu görmüş oldunuz. Bende yaptığım bir kazadan emniyet kemerim takılı olduğu için burnum bile kanamadan kurtuldum. Arabam takla atmıştı ama ben Allah’a şükür burnum kanamadan kurtuldum. Bu yüzden emniyet kemeri çok önemli" diye konuştu.

Kaymakamın Fakıoğlu'nun konuşmasını pür dikkat dinleyen çocuklar ise artık araca bindiklerini emniyet kemerini kullanacaklarını sözünü vererek, ailelerini de emniyet kemeri konusunda uyaracaklarını söyledi.



Öte yandan ziyarette Jandarma ekipleri ve öğrencilerin yanı sıra Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, bazı okul öğretmen ve idarecileri de yer aldı.

