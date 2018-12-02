- Kaymakamdan 'Kerimoğlu' oyunu

-KAYMAKAMIN KERİMOĞLU OYUNU

-ŞENLİKTEN ÇEŞİTLİ DETAYLAR

-SARIGÖL KAYMAKAMI ÇETİN KILIÇ KONUŞMASI

-YÖRÜK BEYİ OLAN HALİS ASLAN VE DERNEK BAŞKANI HÜDAVERDİ KARA DETAY

-SARIGÖL KAYMAKAMI ÇETİN KILINÇ KERİMOĞLU OYUNU OYNARKEN



( MANİSA )- Sarıgöl'de ilk kez düzenlenen Yörük Şenliği renkli görüntülere sahne oldu MANİSA



- Sarıgöl Yörükleri Kültür ve Yaşatma Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yörük Şenliği ülke genelinden gelen Yörük derneklerinin üyeleiryle renkli görüntülere sahne oldu. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç'ın 'Kerimoğlu' oyunu ise büyük alkış topladı. Şenlik nedeniyle Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden Sarıgöl’e gelen Yörük dernekleri, federasyonları Sarıgöl Kent Meydanında bir araya gelerek Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Yörükleri Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüdaverdi Kaya, Sarıgöl Yörük Beyi Halis Aslan, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu ve şenliğe katılan Yörükler kortej eşliğinde Sarıgöl Şehit Esin Akay Caddesinden, Sarıgöl Zübeyde Hanım Kapalı Tuhafiye Pazarına kadar yürüdü. Şenliğin ikinci bölümünde kurulan kara çul çadırlar gezilerek Yörük kültürü hakkında bilgiler alındı. Şenlikte bir konuşma yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Yörüklerimizin kültürlerini yaşatmak kadar güzel bir olay olamaz. Bu şenliğe tertip edenlere emeği geçenlere teşekkür ederim. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ilçemize gelen Yörük dernekleri üyelerine de teşekkür ederim." dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ise yaptığı konuşmasında, "Bizlerin aslı Yörüktür. Yörüklerin kültürü Osmanlıların kurulmasından bu yana gelmektedir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Sarıgöl Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüdaverdi Kaya ise şunları söyledi: "Bu yıl Yörük derneğimiz tarafından festivalimizin ilkini düzenlendik. Bizleri yalınız bırakmayan Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük dernekleri üyelerimize teşekkür ederiz." Sarıgöl Yörük Beyi olan Halis Aslan’a da Yörüklük kuşağı takıldı. Halis Aslan, "Beylik paylaşımla güzeldir. Beylik verince beylik olunur." dedi.

Şenlikte halk oyunları oynanırken, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ın oynadığı 'Kerimoğlu' oyunu büyük alkış topladı. Manisa Yörük Beyi Salim Çetin’in beş yaşındaki oğlu Bilal Efe’nin 'Harmandalı' ve 'Kerimoğlu' oyunu ise ayakta alkışlandı. Şenlikte ayrıca ünlü ses sanatçısı ve Yörük kızı olarak bilinen Fatoş Kadıoğlu da Sarıgöl'de vatandaşlara konser verdi. (VS-SC)

