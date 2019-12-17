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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kaymakamdan çat kapı sigara denetimi

Kaymakamdan çat kapı sigara denetimi

Kaymakam Suat Seyitoğlu ile röportaj

Kaymakamlık Sigara Sigara Denetimi 

-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler sigara denetimlerini çapraz denetim sistemi ile yapmaya devam ediyor. Çeşitli mekanlarda yapılan sigara denetimlerine Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu da katıldı.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler büyük bir özveri ile yapılıyor. Denetimlere Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak ile İlçe Emniyet Müdürü Ali Cengiz Karaca da katıldı.
Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, “Sağlık Bakanlığımızın denetiminde Türkiye’nin her yerinde sigara denetimin çok sıklıkla yapıldığını gözlemliyoruz. Bizlerde kaymakamlıklar olarak bu önemli projeye destek veriyoruz. Çapraz denetim sistemi ile farklı yerlerde değişik zamanlarda sağlık denetim ekipleri gelerek denetleme yapıyorlar. Bizlerde emniyet olarak destek veriyoruz” diye konuştu.

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