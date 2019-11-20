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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaymakama sürpriz doğum günü

Kaymakama sürpriz doğum günü

sürprizin yapılması

Doğum Günü İhlas Muhabir Toplantı Doğum Günü Pastası 

-röportaj
-mumu üflemesi
-detaylar

( BURSA )- Aniden odaya giren gazetecileri gören kaymakamlar ne yapacağını şaşırdı BURSA

- Muhabirlerin sürpriz doğum günü kutlaması Bursa Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’nu şaşkına çevirdi.Bursa’nın Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’na muhabirlerden doğum günü sürprizi yapıldı. Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Orhangazi Emniyet Müdürü Halis Erdoğan ile makamında toplantı halinde olan Yenişehir kaymakamı Suat Seyitoğlu, doğum günü pastası ile odaya giren gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.48 yaşına giren Seyitoğlu, “Benim için meslek büyüklerimin yanında çok büyük bir sürpriz oldu. Doğum günümü kutlamaları beni çok mutlu etti. İhlas Haber Ajansı'na

teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Sürpriz doğum gününe planlayan muhabirlerden Fatih Ak ise "Yenişehir kaymakamı Suat Seyitoğlu’nun doğum gününü değişik bir şekilde kutlamak istedik. Aniden habersiz olarak doğum günü pastası ile içeri girdik. Bu kutlama karşısında Yenişehir ve Orhangazi, İznik kaymakamlarımızda şaşırdı. Kendisine sağlıklı huzurlu bir ömür diliyoruz” dedi.

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