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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Kaymakam Öztürk onuruna veda yemeği - VAN

Kaymakam Öztürk onuruna veda yemeği - VAN

- Yemekten detay - Abdulselam Öztürk'ün konuşmasıKaymakam Öztürk onuruna veda yemeğiVAN (AA) - Armutlu Kaymakamlığına atanan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk için ilçede veda yemeği düzenlendi.
Belediye tarafından Başkale Taziyeevi'nde gerçekleştirilen yemek programında konuşan Öztürk, her zaman Başkale'de kaymakam olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

"Başkale öyle bir yer ki burada görev yapmak 10 üniversiteye bedel. Kaymakamlığı Başkale'de öğrendim." diyen Öztürk, şöyle konuştu:"Başkale, kaymakamlığın ve memuriyetin doktorası. Allah nasip etti burada belediye başkanlığı görevini de üstlendim. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince ve aklım erdiğince Başkale halkına hizmet etmeye çalıştım. Bunu reklam olsun diye yapmadım. Halka hizmet olsun diye yaptım.Başkale'nin meslek hayatımda her zaman önemli bir yeri olacak. Görevimi yaparken bana yardımcı olan kaymakamlık, belediye, emniyet, askeriye, tüm kamu kurum çalışanlarına, esnafımıza ve Başkaleli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Herkesten helallik istiyorum. Benden yana hakkım varsa gönülden helal ediyorum."Öztürk'e çeşitli hediyelerin verildiği yemeğe, Öztürk'ün eşi Zuhal Öztürk, cumhuriyet savcıları Mehmet Demir ve Bünyamin Kılınç, 3. Hudut Tabur Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Turgay Özkan, 4. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Bülent Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, Emniyet Müdürü Adil Metin, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhuriyet Sivil Toplum Kuruluşu Belediye Başkanlığı Kaymakamlık Sivil Toplum 

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