- Kaymakam’dan sağduyu çağrısı

-ADLİYE ÖNÜNDE VATANDAŞLAR

-KAYMAKAM ERDOĞAN TURAN ERMİŞ'İN KONUŞMASI



( GİRESUN ) GİRESUN



- Giresun’un Eynesil ilçesinde cezaevi firarisi bir kişinin genç bir kızı darp edip taciz ettiği iddiası infial uyandırdı. Olayı duyan vatandaşlar adliyenin önüne toplanarak sert tepki gösterdi. Adliye önüne gelen Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ise konuşma yaparak sağduyu çağrısında bulundu. Kaymakam Ermiş yaptığı konuşmada; “ Tepkinizi anlayışla karşılıyorum. Toplumda istemesek de istenmeyen olaylar oluyor. Bunun önüne geçmek içinde iyi bir toplumsal eğitim gerekiyor. Hiç kimse suçlu doğmuyor. Ne kadar iyi insan yetiştirmiş olsak da beş parmağın beşi de bir olmuyor. Ahirette iyi yapan iyiliğinin, kötü yapan kötülüğünün cezasını çekecektir. Ancak burada suçun cezalandırma merci hukuk yoluyla adliyelerdedir. Suç işleyen şahıs tutuklanmış cezasını da cezaevinde çekecektir. Sizlerden de olaysız bir şekilde dağılmanızı istirhan ediyorum.” dedi.

Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş’in konuşmasının ardından ise tekbirler eşliğinde yavaş yavaş adiye önünden dağılmaya başladı.

Olay: Eynesil ilçesi Aralık köyü ile Dereköy yol güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak evine gitmekte olan E.A. (20) isimli genç kız henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından yolda darp edilerek dere yatağına çekilmeye çalışıldı. Genç kızın bağırması üzerine köylüler hemen olay yerine geldi. Köylüler genç kızı cezaevi firarisi şahsın elinden kurtararak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Görele Adliyesine sevk edildi.

