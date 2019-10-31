Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaymakam Çorumluoğlu, kazada yaralanan işçileri ziyaret etti

Kaymakam Çorumluoğlu, kazada yaralanan işçileri ziyaret etti

Olay yerinden görüntüler

Hastane Devlet Hastanesi Maden İşçisi Özel Hastaneler İşçi Servisi 

-Kaymakamın açıklamaları
-Ziyaret fotoları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu; Zonguldak-Ereğli karayolunda işçi servisinin kaza yapması sonucu yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti. Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinte yaşandı. Mustafa T. İdaresindeki 67 AAU 323 plakalı maden işçilerini taşıyan işci servisi virajı alamayarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 14 maden işçisi yaralandı. İşçiler Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçileri ziyaret eden Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "İşçileri ziyaret ettim. Özel hastanenin birindeki üç yaralımız taburcu edildi. Diğer özel hastanedeki 4 yaralının da durumu iyi, burada devlet hastanesindeki yaralıların da doktor hanım bilgisini verdi. Şu an çok önemli bir sıkıntı gözükmüyor" diye konuştu.
(VK-OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralıİşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralı
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
İşte Manisa Soma'daki Yaşam Odalarıİşte Manisa Soma'daki Yaşam Odaları
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı