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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kayısı fosili bulunduğu iddiası - IĞDIR

Kayısı fosili bulunduğu iddiası - IĞDIR

- Kayısı fosilinden detay - Iğdır Belediye Meclis Üyesi Yusuf Abay'ın konuşması - Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un konuşması Iğdır 'da kayısı fosili bulunduğu iddiası - Iğdır 'da bu yıl ikincisi düzenlenen kayısı festivalinde, kentte geçen yıl bulunan ve kayısıya ait olduğu ileri sürülen fosilin tanıtımı yapıldı - Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş: - "Bu fosilin karbon yaşının araştırılıp kayısının ana vatanın Iğdır olduğunun bilim insanlarınca tescil edilmesini istiyoruz"IĞDIR (AA) - Iğdır 'da bu yıl ikincisi düzenlenen kayısı festivalinde, kentte geçen yıl bulunan ve kayısıya ait olduğu öne sürülen fosil sergilendi.Kentin ilk yerleşim yeri olan Sultanabant bölgesi ve Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı Kalesi olarak bilinen bölgede geçtiğimiz yıl arkeolojik çalışma yapıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığını yetkililerinin ören yeri tespiti sırasında bulunan ve "kayısı fosili" olduğu iddia edilen fosil, belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Kayısı Festivali'nin üçüncü gününde açılan stantta tanıtıldı. Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Iğdır ile Malatya arasında yıllardır kayısı yarışı olduğunu aktardı.Akkuş, Iğdır 'da geçen yıl kayısı fosili olduğuna inandıkları fosile rastladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Elimizde bulunan fosil, kayısının ana vatanının Iğdır olduğunu ispatlamaktadır. Bu kayısı Iğdır 'ın ilk yerleşim yeri olan Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı Kalesi ve eski adı Sultanabant olan yerleşim yerinde bulunmuştur. Bu fosilin karbon yaşının araştırılıp kayısının ana vatanın Iğdır olduğunun bilim insanlarınca tescil edilmesini istiyoruz." dedi.
Iğdır Belediye Meclis Üyesi Yusuf Abay da Kültür ve Turizm Bakanlığından Erhacı köyündeki ören yerleriyle ilgi bir çalışma yapmak üzere bir ekip geldiğini anlatarak, "Erhacı Kalesi'nde çalışma yapan ekibe ben de rehberlik yaptım. Çalışma sırasında bulduğumuz bu kayısı fosilinin önce taş olduğunu düşündük, daha sonra yaptığımız incelemede kayısı fosili olduğu anladık. Ben de bir kimyagerim, bunun karbon yaşı tespit edilirse kaç yıllık olduğu tespit edilir." şeklinde konuştu.
Festivale gelenler de fosile ilgi gösterdi.

Yarış Abant Arkeoloji Festival Karbon 

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