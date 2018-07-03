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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kayısı festivali ünlü sanatçı, dans ve gösteri ekiplerinin gösterileriyle son buldu

Kayısı festivali ünlü sanatçı, dans ve gösteri ekiplerinin gösterileriyle son buldu

Kayısı Festivalinde sahne alan ekiplerden detay

( IĞDIR ) IĞDIR

Ses Sanatçısı Efes Festival Halk Oyunları 


- Iğdır Belediyesi tarafından düzenlenen Kayısı Festivali sona erdi. Binlerce kişinin katılımıyla şehir büyük bir şenlik havasına girerken, festivalde ünlü sanatçı, dans ve gösteri ekipleri sahne aldı. Belediye bahçesinde başlayan yürüyüş, festival alanına varılmasının ardından halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam etti. Azerbaycanlı ses sanatçısı Üzeyir Mehdizade ile Kardeş Türküler’in konserleri festival alanını dolduran binlerce insanı doyasıya eğlendirdi. Festival Nefes isimli dans grubunun sahne almasıyla sona erdi. (ET-AT)
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