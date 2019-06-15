Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayısı 20 liradan 1 liraya düştü

Kayısı 20 liradan 1 liraya düştü

Halden detaylar

Kırıklı Misyon Görece İhracat Milletvekili 

-Hale kayısı getiren araçlardan detaylı görüntü
-Kayısılar
-Kayısıların araçlardan indirilmesi
-Kayısılardan detaylı görüntü
-Araçlardan kayısı indirilmesi
-İşçilerin kayısı ambalajlaması
-Mehmet Ali Acar’ın kayısı sandıkları önünde açıklaması
-Üretici Ramazan Melleç ile röp.
-Üretici Ahmet Yılmaz ile röp.

( MERSİN -ÖZEL)- Mersin'in Mut ilçesinde sezon başında 20 liradan satılan kayısının kilosunun 1 liraya kadar düşmesi, üreticilere hayal kırıklığı yaşattı MERSİN

- Mersin'in Mut ilçesinde sezon başında 20 liradan satılan kayısının kilosunun 1 liraya kadar düşmesi, üreticileri hayal kırıklığına uğrattı. Sezonun başlamasıyla birlikte 20 liradan alıcı bulan kayısı, sezonun ortasına gelindiğinde 1 liraya kadar düştü. Geçen yıl Haziranın ilk haftasında kilosu 3 lira ile 5 lira arasında satılan kayısıdaki fiyat düşüşü üreticiyi şaşırttı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, "Birinci kalitedeki ürün 2 liraya kadar düştü ama ikinci kalitedeki ürün üreticinin emeğini karşılamıyor. Geçen yıla göre bu yıl kayısıdaki kalite son derece iyi. Ben 16 yıldır komisyonculuk yapıyorum, bu seneki kaliteyi hiçbir zaman görmedim. Kalite güzel, fiyat düşük" dedi.
Fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde üreticinin durumunun kötü olacağını söyleyen Acar, “Mut kayısısı 2019 sezonunda 20 lirayla başladı ama lira bitti bir müddet 7 ila 8 lira ihracat vardı Bebeko cinsi kayısı çıktıktan sonra Mut kayısısı 1 lira ile 2 lira arasında alıcı bulmaya başladı” dedi.
"9 gün tatil fiyatları etkiledi" Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün ve halin 4 gün kapalı olması, yağmurdan dolayı hasat yapılamaması nedeniyle kayısının 1 liraya kadar düştüğünü söyleyen Acar, "İhracatta Mut kayısısına teşvik verilmesi konusundaki taliplerimiz hala cevap bulmadı. Mersin milletvekilimiz hangisi olursa olsun mutlaka teşvik verilirse Mut kayısısı ihracata fazla gideceğini, fazla ilgi göreceğini ama bugün teşvik olmamasından kaynaklanan sorununda sıkıntıların üreticilerimizin çektiğini anlattık. Halada anlatmaya devam edeceğiz. Bugün kayısı kalitesinde sıkıntı yok. Ürünlerimizin kalitesi, görüntüsü, tadı ve lezzeti on numara” diye konuştu.
Üretici Ramazan Melleç ise, “Son zamanlarda kayısı fiyatları düştü. Fiyatlar şuan 60 kuruş ile 2 lira arasında. Emeğimizin karşılığını almıyoruz. İlaç mazot pahalı olduğu için sıkıntıdayız. İçerisinde işçide var. En az bir kasa kayısının 50 ila 60 liraya satılması lazım ki para kazanalım. 20 liraya geliyor kasa başı. Meyve suyu için verirsek 10 lira” dedi.
Üretici Ahmet Yılmaz ise, kayısının kilosunun 1 liraya kadar düşmesiyle işçi ve nakliye ücretini karşılayamaz hale geldiklerini anlattı.
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı