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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp yaşlı adamı gölde arama çalışması devam ediyor

Kayıp yaşlı adamı gölde arama çalışması devam ediyor

Kayıp şahın yakınları

Dalgıç Polis A Haber Psikoloji Atalan Yaşlı Adam 

-Arama noktasına gitmesi
-Polisin arama yapması
-Aramadan detay
-Yakınlarının arama çalışmasını izlemesi

( ADANA ) - Adana'da 17 Aralık'ta kaybolduktan sonra otomobili köprüde bulunan bir kişi gölde dalgıçlar tarafından aranıyor ADANA

- Adana'da 17 Aralık'ta kaybolduktan sonra otomobili köprüde bulunan bir kişi gölde dalgıçlar tarafından aranıyor. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oto kiralama ve alım satım işi yapan 63 yaşındaki Osman Alaçkaya, 17 Aralık günü akşam evine gelmedi. Bunun üzerine ailesi şüphelenip polise bilgi verdi. Polis 18 Aralık günü Çatalan Köprüsü'nde Alaçkaya'nın 01 EMF 02 plakalı otomobilini buldu. Kapıları kilitli olan otomobilde Alaçkaya'yı bulamayan polis, yakınlarına haber verdi. Bu arada, yaşlı adamın sağlık problemlerinden dolayı psikolojisinin bozulduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde durularak su altı polisine haber verildi.
3 gündür dalgıç polisler ve Adana Büyükşehir Belediyesi Dalgıç ekipleri gölde arama yapıyor. Ekipler arama yaparken Alaçkaya'nın yaklaşık 100 yakını da arama çalışmalarını izledi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen yaşlı adam bulunamadı.
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