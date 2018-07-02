Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayıp üniversiteli gencin cesedi ormanda ağaca asılı halde bulundu

Kayıp üniversiteli gencin cesedi ormanda ağaca asılı halde bulundu

Melo'nun arama yapması

Adli Tıp Olay Yeri İnceleme Ormanlı Üniversite Öğrencisi Adli Tıp Kurumu 

-Melo'nun ormanlık alanda yukarı doğru tepki vermesi
-Arama yapılan bölgeden drone görüntü
-Köpeğin hızla yukarı çıkması
-Sandalyenin bulunması
-Gencin ağaçta asılı halde durması
-Genel ve detay görüntü
-Yusuf Özcan'ın fotoğrafı

( ADANA )- Mersin'den 28 Mayıs'ta evinden çıktıkta sonra Adana'da kaybolan üniversite öğrencisi genç, kadavra köpeği "Melo" tarafından ormanlık alanda asılmış halde bulundu- Gencin 28 Mayıs'ta ormanlık alana gelerek önce sandalyede bir süre oturup daha sonra ağaca kendini asarak intihar ettiği aradan geçen zamanda ayaklarının kemirgen hayvanlar tarafından yendiği görüldü ADANA

- Mersin'den 28 Mayıs'ta evinden çıktıkta sonra Adana'da kaybolan üniversite öğrencisi genç, kadavra köpeği "Melo" tarafından ormanlık alanda asılmış halde bulundu Alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan 24 yaşındaki Yusuf Özcan, 28 Mayıs'ta Mersin'deki evinden çıkıp Adana'ya geldi. O günden sonra bir daha öğrenciden haber alamayan Ailesi, Özcan'ın bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuru yaptı. Üniversiteli gencin bulunması için Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla kurulan özel ekip sabah saatlerinde gencin en son görüldüğü yerde arama başlattı. Aramaya 200 polis, 100 komando, AKUT ve AFAD görevlileri katılmış ormanlık alanı taramaya başlamıştı. Arama çalışmalarına iki kadavra iki de iki de iz sürme köpekleri katılmıştı. Öğleden sonra saat 13.30 gibi arama çalışmalarını ormanlık alanda karşı tepeye çeviren ekipler burada sonucu gitti. Kadavra köpeği Melo ormanlık alanda yukarı doğru ilerledikçe tepki vermeye başladı.
Polis özel eğitimli köpeğin tepki verdiği yere doğru gidince önce taş üzerinde bir sandalye daha sonrada ağacın dalına kendini asmış halde genci buldu. Polis hemen olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Şahsın kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Ayrıca gencin kaybolduğu gün 28 Mayıs'ta kendini astığı bu nedenle aya tarafının kemirgen hayvanlar tarafından yendiği görüldü.
Polis olay yerinde çalışmalarına devam ederken, gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.
İlgili Foto Galeriler
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı