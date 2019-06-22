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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

Kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu

Su kanalından çevresel detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Hastane Jandarma Evrese Şili 


- Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde ailesi tarafından kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu. Olay, ilçeye bağlı Ağabeyli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hanifi Orhan (6), yaşadığı evden ailesinden habersiz ayrıldı. Bir süre çocuklarından haber alamayan aile, çevrede yapmış olduğu arama çalışmalarından sonuç alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 3 asayiş timi, 20 kişilik güvenlik koruyucusu ile birlikte bölgeye gelen jandarma, çevredeki vatandaşlarında desteğiyle arama çalışmalarına başladı.
Yapılan aramalar sonucunda jandarma ekipleri, 6 yaşındaki Hanifi Orhan’ın yaşadığı evin 500 uzaklığında yer alan 2 metre derinliğinde sulama havuzunda cansız bedenini buldu. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ailesi çocuklarının ani ölümü karşısında sinir krizleri geçirdi.
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