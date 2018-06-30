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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayıp müzisyeninin cesedi olay yerinden alındı

Kayıp müzisyeninin cesedi olay yerinden alındı

Cenazenin çıkarılması fotoğrafları

Sekte A Haber Kayalı Olay Yeri İnceleme 

-Cesedin bulunduğu yerden görüntü
-Çadırdan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da müzisyen Metin Kor’un cesedi kaybolduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Subaşı Yaylası'nda bir kayanın dibinde bulundu. Kor'un 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kor'un cesedi, Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden alınıp morga kaldırıldı. İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir gün konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran ve Metin Kor'dan (43) bir daha haber alınamadı. Kor'un bulunması için bölgede yapılan çalışmaların 7’nci gününde, kamp alanına yakın Subaşı Yaylası'nda AFAD ekipleri tarafından üzeri çıplak bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Metin Kor'a ait olduğu kesinleşti. Metin Kor'un bir kayanın dibinde bulunduğu ve 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kor'un kayalıklarda bulunan cesedi Jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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