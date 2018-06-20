Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp Leyla'nın babasından Cumhurbaşkanı'na çağrı: “Kayseri’deki kayıp 3 çocuk vakasını çözen özel ekip buraya da gelsin”

Kayıp Leyla'nın babasından Cumhurbaşkanı'na çağrı: “Kayseri’deki kayıp 3 çocuk vakasını çözen özel ekip buraya da gelsin”

Arama çalışmalarından drone görüntüsü

A Haber Jandarma Bayramlaşma Kız Çocuğu 2009 Yılı 

-Baba Nihat Aydemir ile röportaj
-Detay ve genel görüntüler
-kayıp Leyla'nın fotoğrafı

( AĞRI -ÖZEL-HD)- “Cumhurbaşkanım ne olur benim çocuğumun bulunması için destek olun”- Ağrı’da kaybolan Leyla’yı bulmak için 6’ncı günde çalışmalara start verildi AĞRI

- Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’in bulunması için 6’ncı günde çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Leyla’nın babası Nihat Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kızının bulunması için destek talebinde bulunarak, “Kayseri’deki 3 çocuğun kaybolmasında oluşturulan özel ekip buraya da gelsin” dedi.
Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla 6’ncı günde jandarma, AFAD ve güvenlik korucuları köy ve çevresindeki arazi, kanal, dere ve evlerde sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı. Kızının bulunması için çaba gösteren ekiplere teşekkür eden Nihat Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek talebinde bulundu. Kızının kaçırıldığından tamamen emin olduğunu belirten Nihat Aydemir, “Şuanda gelişme yok. Tüm köy abluka altına alındı. Bütün ekipler bize yardım etmeye çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Benim çocuğum yüzde bir milyon kaçırıldı. Yüzde bir milyon diyorum. Bu çocuk büyük olasılıkla Ağrı’da. Ağrı’dan fazla uzağa gidemez. Benim çocuğum buralardadır. Kaçıran şahıs Allah rızası için geri getirsin. Benim çocuğum daha yemek yiyemiyor. Süt içiyor. Eğer beni duyuyorsa elini vicdanına koysun, çocuğuma süt versin. Benim çocuğumu korkuyorsa bu şahıs götürüp bir yerlere bıraksın.” dedi.
“Kayseri’deki 3 çocuğun kaybolmasında oluşturulan özel ekip buraya da gelsin” Kayseri’de, 2009 yılında Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 6 yaşındaki Dilruba ve 7 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin kardeşler ile komşuları 10 yaşındaki Türkan Ay isimli çocukların kaybolması olayını hatırlatarak kurulan özel ekibe değinen Nihat Aydemir, “Özel ekibe de sesleniyorum. Onlar da bize yardım etsin. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanım bize yardım etsin. Benim çocuğumu bulalım. Çok perişanız. Özel ekibin gelmesini istiyorum. Bize yardım etsinler” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı