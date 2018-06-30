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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayıp Leyla için köy mezarlığı tamamen aranarak kazı yapıldı

Kayıp Leyla için köy mezarlığı tamamen aranarak kazı yapıldı

Kayıp Leyla'nın AFAD ekiplerince mezarlıkta aranması

Köpek Köy Mezarlığı Bayramlaşma Kuyular Irak 

-Mezarlıkta bir alanda kazı yapılması
-Gene detay
-Boşaltılan kuyulara tekrar bakılması
-Dere kenarı, sazlıklar ve arazinin aranıp taranması
-Baba Nihat Aydemir ile röp.

( AĞRI -ÖZEL-HD)- Ekipler köy mezarlığında Leyla’yı aradı- Baba Nihat Aydemir: “Benim kızım kesinlikle yaşıyor’ AĞRI

- Ağrı’da ailesi ile birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 16 gündür aranan Leyla’dan haber yok. Köyü çembere alan ve aranmadık yer bırakmayan ekipler kuyuları boşalttıktan sonra bugünde köy mezarlığını tamamen arayarak toprağın yumuşak olduğu bir yerde kazı yaptı. Baba Nihat Aydemir, “Benim kızım kesinlikle yaşıyor” dedi.
Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü Bezirhane Köyü’nde kaybolan 3 buçuk yaşındaki leyla 16’ncü günde aranmaya başlandı. Dün köyde tüm kuyuları vidanjörle boşaltan ekipler bugünde Leyla’yı mezarlıkta aradı. Van ve Ağrı AFAD ekipleri ve Kızılay ekipleri ise mezarlıkta çalışma başlatıldı. Koordineli bir şekilde mezarlığı arayan ekipler toprağın yumuşak olduğu bir alanda kazı yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. Mezarlıkta geniş kapsamlı çalışma yürüten ekipler mezar kenarlarına ve otların arasına baktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmadan sonuç alamayan ekipler dün baktıkları kuyulara tedbiren bir kez daha baktı. Minik Leyla’nın bulunması için AFAD ekipleri ve Kızılay’ın yanı sıra Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi, ‘Mavi’ isimli köpekle dere kenarı, çalılık alanlar ve metruk evlerde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Köyü adeta çembere alan ve bakılmadık yer bırakmayan ekipler birçok yere tekrar tekrar bakıyor. Kayıp Leyla’ya dair herhangi bir ize rastlanmadı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından köye gönderilen özel ekipte bugün çalınmalara katıldı.
Kapsamlı ve koordineli bir şekilde Leyla’yı arayan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ‘Benim kızım kesinlikle yaşıyor’ 3 buçuk yaşındaki kayıp Leyla’nın babası Nihat Aydemir, Leyla için arama yapan ekipler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından kendilerini arayıp destek olan herkese teşekkür etti. Çalışmaların ilk günden bu yana ara verilmeden devam edildiği dile getiren Aydemir, “Çalışmalar devam ediyor. Şüphelenilen yerlerde kazı yapılıyor. Az önce şüphe üzerine mezarlıkta da kazı yapıldı, bir şey bulunamadı. Türkiye Leyla’yı arıyor. O vatandaşa da sesleniyorum. Allah rızası için kızımı bıraksın. Köyde çalışmalar devam ediyor. Kuyularda boşaltıldı. Şu anda bir ipucu bulamadık. Benim çocuğum yüzde bir milyon kaçırıldı. Benim çocuğuma bir şey olsaydı çoktan ortaya çıkmıştı. Burada iğne kayıp olsa bulunurdu. Yok burada. Umudumuz var çocuğumuz yaşıyor. Benim kızım kesinlikle yaşıyor. Umudum var, herkeste bize dua ediyor. İnsanlar beni arayıp ‘Senin kızın yaşıyor’ diyorlar. Bende o insanlara ve Allah’a inanarak kızımın yaşadığına inanıyorum. Kızımı götüren adama sesleniyorum. Eğer biraz merhamet biraz varsa kızımı bir yere bırak” ifadelerini kullandı. (AS-AA)
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