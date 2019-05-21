Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kayıp kardeşler aranıyor - İZMİR

Kayıp kardeşler aranıyor - İZMİR

- Çocukların fotoğrafları - Anne Şule Kandemir ve yakınlarından görüntüler - Anne Şule Kandemir ile röportaj İzmir 'de kayıp kardeşler aranıyor - Bornova ilçesinde bir kadının 2 çocuğundan haber alamadığı gerekçesiyle polise başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı - Anne Şule Kandemir: - "Bana haber vermeden aniden bir yere gidecek çocuklar değildiler. Polise giderek fotoğraflarını verdim ve kayıp müracaatı yaptım ama hala hiçbir haber alamıyorum, çok endişeliyim"İZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesinde, bir annenin 2 çocuğundan haber alamadığını polise bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Şule Kandemir (32), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları 14 yaşındaki Emirhan Akkuş ve 15 yaşındaki Talha Akkuş'la irtibatının dün öğleden sonra kesildiğini ve bir daha haber alamadığını söyledi.

Güçlükle konuşan ve gözyaşı döken anne Kandemir, "Emirhan 8. sınıfa gidiyor. Dün bir sınava girdi. Sınavdan sonra ise okul dağıldı ama eve gelmedi. Telefonla da kendisine ulaşamadım. Emirhan'a ulaşamayınca büyük oğlumu telefonla aradım. Bu sefer onun cep telefonunun da kapalı olduğunu gördüm. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum." diye konuştu.
Bunun üzerine polise giderek kayıp müracaatında bulunduklarını anlatan Kandemir, şöyle konuştu:"Okuldaki arkadaşlarına babalarının yanına gideceklerini söylemişler ama orada da yoklar. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bana haber vermeden aniden bir yere gidecek çocuklar değildiler. Polise giderek fotoğraflarını verdim ve kayıp müracaatı yaptım ama hala hiçbir haber alamıyorum, çok endişeliyim. Çocuklarım benim şu anda ne halde olduğumu çok iyi biliyorlar, beni iyi tanırlar. Lütfen gelsinler artık."Kandemir, iki çocuğunun komşularının oğluyla gittiklerine dair bir iddia olduğunu da ifade etti.
Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Emirhan ve Talha Akkuş'un bulunması için çalışma başlattığı belirtildi.

A Haber Muhabir Batın Gözyaşı Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Yurttan 1 Mayıs İşçi Bayramı ManzaralarıYurttan 1 Mayıs İşçi Bayramı Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı