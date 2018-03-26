Kayıp kadının cesedi çürümüş halde bulundu... Karısını sevgilisinin yanında öldürdüğü ortaya çıktı

-Jandarma ekiplerinin çalışması

-Adli Tıp detay

-Kız kardeşten detay

-Kız kardeşe müdahale

-Gül Gülizar Ayalp foto

-Kemal Ayalp foto



( GAZİANTEP )- Özel bir televizyon programında aranan kadının cansız bedeni çalılıklar arasından çıktı-Olay sonrası gözaltına alınan ve delil yetersizliğinden serbest bırakılan koca aranıyor GAZİANTEP



- Özel bir televizyon programında 22 gündür aranan Gül Gülizar Ayalp'ın cansız bedeni çalılıklar arasında bulundu. Kocası tarafından sevgilisinin yanında öldürüldüğü öğrenilen kadının kardeşi, sinir krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'tan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ayalp'ın ailesi kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak yardım istedi. Konuyla ilgili harekete geçen Narlı Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp olarak aranan Ayalp'ın bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak olayın şüphelisi Gül Gülizar Ayalp'ın eşi Kemal Ayalp ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Güler Özkaraman isimli şahıs hakkında gözaltı kararı çıkardı. Alınan gözaltı kararı sonrası kayıp kadının eşi Kemal Ayalp ile sevgilisi olduğu iddia edilen Özkaraman yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan Kemal Ayalp ve Güler Özkahraman çıkarıldığı mahkemece delil yetersizliğinden adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra Şehitkamil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye esnasında Gaziantep'in Sehitkamil İlçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi yanında bulunan mezarlığın üst kesimindeki çalılıklar arasında bir kadın cesedi olduğunu tespit etti. Çürümüş kadın cesedi bulan Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik önlemleri alan Jandarma ekipleri durumu Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından bulunan kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cesedin sağ elinde bulunan yüzük içerisinde Kemal yazısının bulunması üzerine Adli Tıp Kurumuna gelen Gül Gülizar Ayalp'ın ablası Ayşegül Efilti, cesedin kız kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Kardeşinin cesedini teşhis eden abla Efilti, sinir krizi geçirince, acılı kadına 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Cesedin yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi Eşini sevgilisinin yanında öldürmüş Cesedin bulunması sonrası yeniden gözaltına alınan Güler Özkahraman, jandarma karakolunda verdiği ifadede olay günü Kemal ve eşi Gül Gülizar Ayalp ile beraber arabayla gezdiklerini Bağbaşı Mahallesinde bulunan mezarlığın yan tarafına geldiklerini burada Kemal Ayalp'ın pompalı av tüfeğiyle eşi Gül Gülizar Ayalp'ı omuzundan yaraladığı daha sonra eşi Gül Gülizar Ayalp'ı arabadan indirerek kafasına sıktığı, eşinin cesedini de yol kenarında bulunan çalılıklar arasına sakladığını söylediği öğrenildi. Daha önceden cezaevinde yatmış Eşini öldüren Kemal Ayalp'ın çok sayıda farklı olaylardan sabıkasının olduğu ve daha önceden 8 yıl cezaevinde yattığı eşini öldürmesinden sonra hakkında yakalanma kararı çıkarıldığı belirtildi. Eşini sevgilisinin yanında öldüren Kemal Ayalp'ın olay yerine gittikleri otomobili olaydan hemen sonra sattığı belirtildi. Satılan otomobili bulan ve yeni sahibin elinden alan jandarma ekipleri araçta incelemede bulundu. Araç içerisinde kan ve pompalı av tüfeğinden çıkan saçma izlerine rastlanırken, incelemelerin ardından otomobil sahibine yeniden teslim etti. Kaçarak evlenmiş Öte yandan, eşi tarafından öldürülen Gül Gülizar Ayalp'ın yaklaşık 10 yıl önce Kemal Ayalp ile kaçarak evlendikleri ve evlilikleri sonucunda ise 9 ve 5 aylık iki çocuklarının olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

