Kayıp Hüseyin her yerde aranıyor

-Jandarmadan görüntü

-Gölden görüntü

-Aileden görüntü

-Aile röportajı

-Çocuğun daha önce çekilmiş görüntüleri

-Çocuğun fotoğrafı



( ADIYAMAN )- 13 yaşındaki çocuk merkez dışında kırsalda bulunan gölet ve derelerde aranıyor- Kayıp çocuğun doğum gününü kutlayacaklardı ADIYAMAN



- Adıyaman’da 3 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 13 yaşında ki çocuk her yerde aranıyor. Üç gün Esentepe Mahallesinde bulanan evden ayrılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’ten bir daha haber alınamadı. Aile, polise çocuklarının kayıp olduğu bildirdi. Hüseyin Nasrullah Çelik’in ailesi evlatlarının hayatından endişe ediyor. Kayıp çocuğu bulmak için polis ekipleri harekete geçti. Çocuk ile ilgili kent merkezinde araştırmalarını yapan polis ekipleri çocuğun telefon sinyalinden son bulunduğu alanda arama yaptı. Merkeze bağlı Hasancık Köyü yakınlarında Hüseyin’e ait telefondan gelen son sinyal üzerine bölgede bulunan göl ve dere yataklarını didik didik arandı. Hüseyin’in bulunması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis dalgıç ekipleri bölgedeki göllere tek tek girerek buraları kontrol etti. Polis dalgıç ekipleri tarafından incelenen göllerde de Hüseyin’e ait henüz bir ize rastlanılmadı. Sabiha ve Sadık Çelik çiftinin 3 çocuklarından biri olan Hüseyin Nasrullah Çelik’in biran önce sağ salim bulunup ailesine teslim edilmesi için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği vurgulandı. Doğum gününü kutlayacaktı 3 Gündür kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in 6 Ağustos’ta doğum gününün olduğu, ailesinin doğum günü kutlama yapmak için hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Acılı anne Sabiha Çelik, “Evden gittiği günün akşamı saat 23.30’da kendisiyle görüştüm ve eve gelmesini söyledim. Kendisi bana ‘tamam’ dedi.

Sonra eve gelmedi. Daha sonra tekrar aradığımda telefonuna ulaşılamıyordu. Bunun üzerine polise bilgi verdik. Polis telefon sinyallerinden Hasancık Bölgesinde arama yaptı. Çocuğum hala bulunamadı. Adıyaman Emniyeti ve İçişleri Bakanlığı konuyu takip ediyor. Çocuğumu görenler, yerini bilenler Allah rızası için bize bildirsin. Hüseyin sesimizi duyuyorsan lütfen eve gel, gelemiyorsan bizi ara. Hüseyin’im evine gel sana kimse bir şey demiyecek. Sana sadece sarılacağım, senin kokunu içime çekeceğim” dedi.

Hüseyin’in dayısı olan İsmail Tunç, ise, “3 Gündür arıyoruz, şuan bakanlık devrede zaten. Biraz önce emniyetten de gerekli bilgileri aldık. Herkes arıyor” diye konuştu.



