Kayıp hemşirenin cansız bedeni bulundu

-POLİS VE SACVILIK İNCELEMESİ

-CESEDİN ÇIKARTILMASI

-KATİLİN EMNİYET VE ADLİYEYE ÇIKARTILMASI



( AYDIN ) -- Erkek arkadaş tarafından öldürülen Hatice Tusu'nun cesedi makilik bir alanda toprağa gömülü olarak bulundu AYDIN



- Aydının Didim ilçesinde 10 Ekim gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu’nun cansız bedeni bulundu. Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunurken suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Didim’de yaşayan ve 10 Ekim gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu’nun (50) cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre, Didim’in Efeler Mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi emekli hemşire Hatice Tusu’yu arayan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Tusu’yı tanıyanların da ifadesine başvuran Didim Polisi, Tusu’nun son görüldüğü erkek arkadaşı emekli bankacı olan Suat A'yı Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı. Göz altına alınan Suat Aksoy (58), sorgusunda cinayeti itiraf ettiği kaydedildi. Cinayet zanlısı Suat A.'nın sorgusunda Hatice Tusu ile 3 yıldır sevgili olduklarını ve geçen hafta Tusu’nun kendisinde ayrılmak istediğini bildirdiğini aralarında çıkan tartışma sonrasında Tusu’yu boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini ise Hisar Mahallesi’ndeki Arıtma Tesisi yakınındaki makilik alanda bulunan bataklığa gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının itiraflarından yola çıkan polis ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi de sevk edilirken, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kadın cansız bedeni itfaiye ekiplerince toprak altından çıkartıldı. Talihsiz hemşirenin cansız bedeni otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti itiraf eden Suat A. ise emniyetteki sorgusunun ardından Didim Adliyesine çıkartıldı. Aksoy cinayetle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. (HÇ-İK-



loading...