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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp hala ve yeğeni bulundu - ADANA

Kayıp hala ve yeğeni bulundu - ADANA

- Çocuğun polis merkezinden babasının kucağında çıkması - Halanın ve Levent C'nin polis merkezinden çıkması - Şahısların adli tıpa girmesi ve çıkmasıKayıp hala ve yeğeni Adana 'da bulundu - Hatay'da 3 gündür haber alınamayan hala ve yeğeni, Adana 'da bulunarak Dörtyol'a gönderildiADANA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 gündür haber alınamayan hala ve yeğeni Adana 'da bulundu.Dörtyol ilçesinde yaşayan T.D, 19 Kasım'da kız kardeşi A.D. (20) ve 5 yaşındaki kızından haber alamadığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gündür aranan hala ve yeğeninin, Yüreğir Otogarında görüldüğü bilgisine ulaştı.Otogara giden Akıncılar Polis Merkezi ekipleri, yaptıkları aramada A.D. ve yeğenini Ceyhan ilçesine gidecek bir yolcu otobüsünde buldu.Hala ve yeğeni ile yanlarındaki L.C, polis merkezindeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.A.D, burada gazetecilerin "ağabeyiyle tartıştıktan sonra yeğenini kaçırdığı iddialarına" ilişkin sorusu üzerine "Kaçırma olayı yok. Kendi isteğiyle geldi." cevabını verdi.İşlemleri tamamlanan hala, yeğeni ve L.C, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Polis Adli Tıp Polis Merkezi Yolcu Otobüsü Kız Kardeş 

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