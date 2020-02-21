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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Sarı Saltuk Viyadüğü ve karayolundaki ekip araçları

Polis A Haber Baraj Gölü Üniversite Öğrencisi 

-Botlarla baraj gölünde ve kıyılarda yapılan arama çalışması
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor.Tunceli’de 5 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor. Van’dan gelen polis dalgıç ekipleri ile AFAD’ın devam ettiği çalışmalar kapsamında su seviyesi düşürülen Baraj Gölü üzerinde botlarla tarama gerçekleştiriliyor.Su seviyesi düştüğü için görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle dalış yapılamazken ekipler, botlarla kıyı taraması gerçekleştiriliyor.Çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.
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