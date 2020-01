Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 750 bin metrekarelik alana kaydırıldı

-Kızı Aygül Doku’nun annesinin Kürtçe konuştuğu bölümü tercüme etmesi

-Viyadük üzerindeki aile

-Baraj gölünde botlarla yapılan aramalar

-Karayolu üzerindeki ekipler

-Barajda botlarla yapılan arama çalışması

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinin dalış için hazırlıklarını yapması

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinin dalış yapacağı alana gitmesi

-Dalış için hazırlık yapan dalgıçlar

-Botlarla yapılan aramalar

-Suya giren dalgıçlar

-Dalgıç ve botlarla arama

-Botla kıyaya gelen dalgıçlar

-Arama çalışması için kıyıdan botlara binerek baraj gölüne giden dalgıçlar

-ROV cihazlarıyla baraj gölünde yapılan aramalar

-ROV ve botlarla yapılan aramalar

-Arama kurtarma köpeğiyle yapılan arama

-Viyadük ve baraj gölünün genel görüntüsü

-Botla yapılan arama



( TUNCELİ )- Gülistan'ın annesi: "Perişan oldum, her gün ölüyorum" TUNCELİ



- Tunceli’de 17 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları 750 bin metrekarelik alana kaydırıldı. Çalışmaları takip eden Gülistan’ın annesi Bedriye Doku, "Kızım ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini istiyorum” dedi.

5 Ocak tarihinden itibaren haber alınmayan Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken kayıp olduğu günü görüntüleri araç içi kamerasına yansıyan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları genişletildi. Bugün Sarı Saltuk Viyadüğü’ndeki çalışmalar tamamlanarak Uzunçayır Baraj Gölü’nde belirlenen 750 bin metrekarelik alana kaydırıldı. Valilik koordinesindeki çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,Van ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri, Kızılay, AFAD ve Kayseri Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. Arama çalışmaları 750 bin metre karelik alana kaydırıldı 2 bin 500 metre uzunluk ve 300 metre genişliğinde 750 bin metrekarelik baraj gölündeki çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı timlerin Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ve dalgıç polislerin su altında arama çalışmasıyla başladı.

8 ayrı ekiple birlikte bölgede hem drone hem de botlarla yüzey taramaları gerçekleştirilirken,kırsal alanda emniyet ve jandarma tarafından özel harekat polislerinin desteğiyle iz bulma ile arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla yapılıyor. Kayıp Gülistan’ın annesi: "Her gün ölüyorum" Öte yandan arama çalışmalarını Gülistan'ın ailesi ve yakınları yakından takip ediyor. Her gün arama çalışmalarını izleyen Anne Bedriye Doku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’a seslenerek kızının sağ ya da ölü olarak bulunmasını istedi. Kızının Türkiye'nin kızı olduğu aktaran anne Doku, "Ben burada perişan oldum. Her gün ölüyorum. Bir çocuk akşam eve gelmezse o ana ne yapar” diyerek ölüyse ölüsünün, diriyse dirisinin bulunmasını istedi. Kızının ayrıldığı ileri sürülen erkek arkadaşına da tepki gösteren anne Doku, o çocuğun kızının başına bunları getirdiğini ileri sürerek tepki gösterdi.



