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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kayıp gençten 10 gündür haber alınamıyor

Kayıp gençten 10 gündür haber alınamıyor

kayıp çocuğun resimleri,

Jandarma Psikoloji Şahit 

-baba, baba ile röp,
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP - Gaziantep'te 10 gün önce evden çıkan Ahmet Tuğrul, bir daha evine dönmedi. Tüm çabalarına rağmen çocuklarını bulamayan aile, genci görenlerin haber etmesini istiyor. Gaziantep'i Şehitkamil ilçesine bağlı 29 Ekim mahallesi 35 sokakta oturan Garip ve Fatma Tuğrul çiftinin, 17 yaşındaki çocukları 10 gün önce evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen ailesi ise çocuklarını aramaya başladı.
Polis ve jandarma ekiplerine haber eden aile, tüm çabalarına rağmen bulamadı. Bazı görüldüğü söylenen yerlerde de bulunamayan gencin ailesi ise, çocuklarını görenlere seslendi. Çocuklarının hayatından endişe ettiklerini belirten aile, Ahmet Tuğrul'un yaşaması durumunda ise yanlış, kanunsuz işlerde kullanılması kaygısı yaşadıklarını kaydetti.
Ağabeyinin intiharının ardından psikolojisi bozuldu Baba Garip Tuğrul, 3 yıl önce bir oğlunun intihar ettiğini bu olaya şahit olan Ahmet Tuğrul'un ise psikolojisi bozulduğunu belirterek, oğlunun intihar olayından sonra sürekli evden kaçtığını kaydetti.
Baba Tuğrul, "3 yıl önce oğlumun biri intihar etti. Bu olayın ardından psikolojisi bozuldu. Sürekli evden kaçardı. Ama kısa süre sonra gelirdi. Bu kez gitti ama 10 gündür gelmedi. Hayatından endiye ediyorum, sağ ise de yanlış şeyler yaptırılmasından korkuyorum. Kim ne derse, gider yapar. Bu nedenle bir an önce oğlumun bulunmasını istiyoruz" dedi.

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