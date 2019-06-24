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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kayıp gencin cesedi bulundu - AFYONKARAHİSAR

Kayıp gencin cesedi bulundu - AFYONKARAHİSAR

- Akarçay'daki cesetten detaylar - Polis ekiplerinden detaylar - AFAD ekiplerinin cesedi sudan çıkarması - Cesedin cenaze aracına konulmasıKayıp gencin cesedi bulunduAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da 3 gün önce kaybolan gencin cesedi bulundu.Akarçay'ın Ali Çetinkaya Mahallesi'nde suda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Bölgede güvenlik şeridi çeken polis, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.AFAD ekiplerinin botla girerek Akarçay'dan çıkardığı ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cesedin 3 gün önce çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ceylan'a (19) ait olduğu tespit edildi.

Polis Cenaze Cenaze Aracı Karahisar Sudan 

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