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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp gencin cansız bedeni balık ağına takıldı

Kayıp gencin cansız bedeni balık ağına takıldı

köprüden ve nehirden görüntü

Ergene Nehri Devlet Hastanesi Balık Ağı Balık Tutma Balık Tutmak 

-gencin fotoğrafı

( EDİRNE ) EDİRNE

- Uzunköprü ilçesinde evden balık tutmak için çıkan ve 1 aydır kayıp olan Evren Kandemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Uzunköprü 'de 1 ay önce evden balık tutmak için çıkan ve 1 aydır kayıp olarak aranan Evren Kandemir'in cesedi nehir de balıkçılık yapan kişiler tarafından balık ağına takılarak bulundu. Kandemir en son AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar da Şapka ve Ayakkabısı bulunmuştu. Balık avlamak için ergene nehrine doğru çıkan balıkçılar balık ağını toplamak için gittiklerinde ceset ile karşılaşarak, durumu emniyete bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yapılan incelemelerin ardından cesedin 1 aydır kayıp olarak aranan Evren Kandemir'e ait olduğu belirlendi. Evren Kandemir'in cesedi Uzunköprü devlet hastanesi morguna daha sonra adlı tıp kurumuna sevk edilecek. (S.U
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