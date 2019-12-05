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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp genç uçurum dibinde ölü bulundu

Kayıp genç uçurum dibinde ölü bulundu

Cesedin, iple uçurumdan yukarıya çekilmesi

Polis Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri Hayvan 

-Ekiplerin uçurumdan çıkarılan cesedin yanında görüntüleri
-Çalışmalardan görüntü
-Ölen gencin sağlık fotosu

( MERSİN )- 200 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği belirlenen gencin cesedi, ekiplerin 9 saat süren ortak operasyonuyla çıkarıldı MERSİN

- Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, 200 metrelik bir uçurumun dibinde ölü olarak bulunan gencin cesedi, ekiplerin 9 saat süren ortak operasyonuyla çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker'den (28) 4 gündür haber alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker'i bulmak için çalışma başlatıldı. Kayıp gencin aracı dün akşam saatlerinde Baştepe mevkiinde, yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu. Civarda yapılan araştırmada Mehmet Eker'in cesedi, düştüğü uçurumun dibinde bulundu. Gencin cesedini çıkarmak için AKUT, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Eker'in cesedi, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren ortak operasyonuyla çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
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