Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayıp genç kızın son görüntüleri kamerada - SAKARYA

Kayıp genç kızın son görüntüleri kamerada - SAKARYA

- Güvenlik kamerası görüntüleriKayıp genç kızın son görüntüleri kamerada - Sakarya 'da kendisinde 5 gündür haber alınmayan 20 yaşındaki kadın işçinin, servisten indikten sonra konuştuğu kişi tarafından götürülmesi güvenlik kameralarınca kaydedildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan genç kızın son görüntüleri, çalıştığı fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Akyazı ilçesinde sabah işe gitmek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alamayan Banu D'nin (20) ailesi, jandarmaya ihbarda bulundu.Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Banu D'nin bulunması için çalışma başlattı.Çalışmalar kapsamında incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde genç kızın izine rastlandı. İş yeri servisinden inen Banu D'nin, bir süre konuştuğu kişi tarafından koluna girilerek götürüldüğü tespit edildi.Fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarında, çalıştığı fabrikaya geldiği işçi servisinden inen Banu D'yi, yanına gelen ve bir süre konuştuğu kişinin koluna girerek, servis araçlarının arasından götürdüğü görülüyor.

Genç Kız Jandarma Güvenlik Kamerası Kadın İşçi İşçi Servisi 

İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
İzmir'in kadın itfaiyecileriİzmir'in kadın itfaiyecileri
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı