Kayıp genç kızın son görüntüleri kamerada - SAKARYA
- Güvenlik kamerası görüntüleriKayıp genç kızın son görüntüleri kamerada - Sakarya 'da kendisinde 5 gündür haber alınmayan 20 yaşındaki kadın işçinin, servisten indikten sonra konuştuğu kişi tarafından götürülmesi güvenlik kameralarınca kaydedildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan genç kızın son görüntüleri, çalıştığı fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Akyazı ilçesinde sabah işe gitmek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alamayan Banu D'nin (20) ailesi, jandarmaya ihbarda bulundu.Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Banu D'nin bulunması için çalışma başlattı.Çalışmalar kapsamında incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde genç kızın izine rastlandı. İş yeri servisinden inen Banu D'nin, bir süre konuştuğu kişi tarafından koluna girilerek götürüldüğü tespit edildi.Fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarında, çalıştığı fabrikaya geldiği işçi servisinden inen Banu D'yi, yanına gelen ve bir süre konuştuğu kişinin koluna girerek, servis araçlarının arasından götürdüğü görülüyor.