Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp gazetecinin cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülüyor

Kayıp gazetecinin cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülüyor

Ambulansın görüntüsü

Cenaze Muhabir Dere Yatağı 

-Detaylar
--ARŞİV

( TRABZON -EK) TRABZON

- Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen ve 13 gün sonra düştüğü yerden 1 km aşağıda Derebaşı Deresi üzerindeki HES'in çıkış noktasında dere yatağında cansız bedeni bulunan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cenazesi ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor. Dere yatağından çıkarılmasının ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ilk incelemesi yapılan Nişancı'nın cansız bedeni ardından ambulansa konularak Bayburt Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı