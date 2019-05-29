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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu - ADANA

Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu - ADANA

- Olay yerinden genel görüntü - Olay yerinde çalışma yapan polislerden görüntü - Ölen çocuğun yakınlarından görüntüKayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulunduADANA (AA) - Adana 'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 12 yaşında çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.Yüreğir Hidroelektrik Santrali (HES) kapaklarındaki su birikintisinde bir kişinin hareketsiz olduğu ve boğulmuş olabileceği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekipler yaptıkları çalışmada sudan çıkarılan cesedin, iki gündür kayıp olarak aranan 12 yaşındaki Üzeyir Tamer'e ait olduğunu tespit etti.Çocuğun ailesinin bilgilendirilmesinin ardından olay yerine gelen anne Selma ve baba Hacı Tamer güçlükle sakinleştirildi.Yapılan incelemelerin ardından Tamer'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Üzeyir Tamer'in olay günü arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına gittiği, yüzme bilmeyen çocuğun önce ayakkabısının şaka amaçlı suya atıldığı, daha sonra da çocuğun arkadaşları tarafından kanala itildiği ileri sürüldü.Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer iki gün önce kaybolması üzerine yakınları durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine kayıp çocuk için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında arama çalışması başlatılmıştı.

Yüzme Kayıp Çocuk Sudan Sulama Kanalı Polis Ekipleri 

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