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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kayıp çoban saatler sonra bulundu

Kayıp çoban saatler sonra bulundu

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Jandarma Kayıp Çoban Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinden ve polislerden görüntü
-Çobandan görüntü

( ADIYAMAN )- Çobana donmak üzereyken ulaşıldı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, geceyi dağ başında geçiren kayıp çoban saatler sonra donmak üzereyken arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Edinilen bilgilere göre, Gerger İlçesine bağlı Kaşyazı köyünde çobanlık yapan Tahsin Alpaslan (54), dağda otlattığı hayvanları ile birlikte şiddetli yağmur yağışına yakalandı. Şiddetli yağış ve havanın kararması ile birlikte yolunu kaybeden Tahsin Alpaslan, gece eve dönmeyince yakınları durumundan şüphelenerek jandarma ekiplerine ve polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri ile polis ekipleri çoban Alpaslan’ı aramaya başladı.
Saatlerce gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile köylülerde katıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp çoban donmak üzereyken bulundu. Hareketsiz bir şekilde bulunan Tahsin Alpaslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tahsin Alpaslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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