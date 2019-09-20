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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi

Kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi

Olay yeri

Polis Çekiliş Trafik Polisi Trol 

-Kazaya karışan araçlar
-Aracın çekilişi
-Sürücüyle röportaj
-Trafik yoğunluğu

( İSTANBUL -ÖZEL)- E5’te ulaşım durma noktasına geldi İSTANBUL

- Yağmur nedeniyle kayganlaşan E-5 Karayolu Kozyatağı mevkiinde 6 araç birbirine girdi. Araçlarda yaralanan olmazken, karayolununu Ankara gidiş istikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul’da günler öncesinden beklenen yağmur başladı.
Yağmurun başladığı ilk dakikalarda hafif yağış nedeniyle yollarda kayganlaşma meydana geldi.E-5 Karayolu üzerinde seyreden bir otomobilin kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlaması sonucu, toplam 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen trafik polisi güvenlik önlemleri aldı. Kazanın yaşandığı noktadan başlamak üzere E-5 Karayolu Ankara gidiş istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan sürücülerden biri, “Beyaz araç frene basıp önümüze dönünce, hepimiz birbirimize çarptık. Normal trafik akışı 50 - 60 kilometre hızındaydı. 6 araç karıştı. Ama çok şükür yaralanan yok” diye konuştu.

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