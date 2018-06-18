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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaybolan yaşlı kadın 7 saat sonra bulundu

Kaybolan yaşlı kadın 7 saat sonra bulundu

Kadının bulunması sonrası ailesiyle bir araya gelmesi

Yaşlı Kadın Jandarma 

-Kadının jandarma aracında fotoğrafları

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da kaybolan 93 yaşındaki Hanım Yaşar, ekiplerin çalışması sonucu bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşagıdemir köyünde ikamet eden 93 yaşındaki Hanım Yaşar, sabah saatlerinde evden çıktı. Yaşar'ın ailesi, kendisinden haber alamayınca ilk olarak köy içerisinde kendileri aradı fakat bulamadı. Bunun üzerine aile, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istedi. Köye gelen ekipler, arama tarama çalışması başlattı. Çalışma sonrasında jandarma ekipleri yaşlı kadını boş bir arazi bulundu. Yaşlı kadın daha sonra ailesine teslim edildi.
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