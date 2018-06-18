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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaybolan yaşlı adam tarlada baygın halde bulundu

Kaybolan yaşlı adam tarlada baygın halde bulundu

-adamın tarlada taşınması

Jandarma Yaşlı Adam 

--ambulansa konması
--genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir gün önce kaybolan 9 çocuk babası ve 40 torun sahibi yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesi Kamışlı Köyü’nde ikamet eden 9 çocuk babası ve 40 torun sahibi 90 yaşındaki Abdurrahman Yıldırım dün evden çıktı. Yıldırım’ın ailesi, akşama kadar kendisinden haber alamayınca durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istedi. Bunun üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, arama tarama çalışması başlattı. Çalışma sonrasında Yıldırım, evin yaklaşık 500 metre yakınından buğday tarlasında yerde baygın halde bulundu. Ekiplerce tarladan çıkartılan Yıldırım, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. (CK-HİV-
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