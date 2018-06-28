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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaybolan müzisyeni arama çalışmaları sonlandırıldı

Kaybolan müzisyeni arama çalışmaları sonlandırıldı

Bölgeden drone çekimi ile arama çalışmaları

Sosyal Medya A Haber Jandarma Çekim Gesi 

--ARŞİV-
-Metin Kor'un klipleri
-çadırın fotoğrafları
-Metin Kor'un fotoğrafları

( ANTALYA -ÖZEL-HD) - Kamp yaparken kaybolan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor, kayıp şahıs olarak kayıtlara geçti - AKUT Kaş- Kalkan Birimi Sorumlusu Bircan Tolunay: - "Bölge sivri kayalarla dolu. Çıplak ayakla 1 kilometre yürümesi, ayaklarının parçalanması demek" - "Pazar gününden bu yana 5 kilometrelik alanda her noktaya bakıldı, taranacak her nokta tarandı" - "Olay adli boyuta taşındı ve kayıp şahıs olarak tutanak tutuldu" ANTALYA

- Antalya’ya gelerek Kaş ilçesi yaylasında kamp kurduktan 3 gün sonra kendisinden haber alınamayan müzisyen Metin Kor’u arama çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.
Havadan ve karadan 5 kilometrelik alanda yapılan taramalarda Kor’a ait herhangi bir ize rastlanmadı. 1 ay sonra albüm çıkartılacağı öğrenilen Kor, ‘kayıp şahıs’ tutanağı tutularak adli vaka olarak kayıtlara geçti. İstanbul’da müzisyenlik yapan 43 yaşındaki Metin Kor, tatil için 20 Haziran günü Antalya’nın Kaş ilçesine geldi. Tek başına geldiği Kaş ilçesinde 1 gün konakladıktan sonra 21 Haziran günü 06 KA 1279 plakalı aracıyla, çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası’na geçti. Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller’deki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve eşi Evin Doğan Kor'la mesajlaşan müzisyenden 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamadı. Arama çalışmaları sonlandırıldı Kor’un kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen AKUT, AFAD ve Antalya ile Muğla’dan jandarma ekipleri, havadan ve karadan arama çalışmaları başlattı. Çalışmalarda Metin Kor’a rastlanmazken, kamp yaptığı bölgede çadırının yırtık olduğu, tüm kişisel eşyalarının ise yerinde durduğu gözlendi. Yaklaşık 4 gündür süren arama çalışmaları ise dün akşam saatlerinde son buldu. "Kayıp şahıs olarak tutanak tutuldu" Durumun adli boyuta geçtiğini belirten AKUT Kaş-Kalkan Birimi Sorumlusu Bircan Tolunay, "Pazar gününden bu yana 5 kilometrelik alanda her noktaya bakıldı, taranacak her nokta tarandı. AKUT, jandarma ve AFAD ekipleri, kar çukurları, göl bölgesi ve diğer tüm alanlarda tarama çalışması yaptı. Herhangi bir ize rastlayamadık. Şuan itibariyle arama çalışmaları durduruldu. Olay adli boyuta taşındı ve kayıp şahıs olarak tutanak tutuldu" dedi.
"Çıplak ayakla 1 kilometre yürümesi ayaklarını parçalar" Kor’un çıplak ayakla bölgede uzun süre yürümesinin söz konusu olmayacağını kaydeden Tolunay, "Bu alanın geneli sivri kayalarla dolu. Çıplak ayakla 1 kilometre yürümesi, ayaklarının parçalanması demek. En son çadırın yakınındaki çoban yurdunda görülmüş. Oradaki çobanlar yarı çıplak vaziyette görmüş" dedi.
Öte yandan uzun yıllar müzisyenlikle uğraşan Metin Kor’un, sosyal medyada birçok klip ve müziklerinin yer aldığı, bir ay sonrası albüm çıkartacağı öğrenildi.
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