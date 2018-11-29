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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaybolan minik Kısmet'in bulunma anları kamerada

Kaybolan minik Kısmet'in bulunma anları kamerada

Minik Kısmet'in bulunma anı

( HATAY )-Ailesinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta AFAD ve polis ekipleri tarafından bulunan minik Kısmet'in bulunma anındaki görüntülerde ekiplerin yaşadığı sevinç dikkatlerden kaçmadı HATAY

Tarım Küçük Çocuk Tarım İşçisi Sağlık Taraması Polis Ekipleri 


- Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki kızlarının bulunma anı görüntüleri ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde bir narenciye bahçesinde çalışan Sengurt ailesi küçük çocukları Kısmet Sengurt'un yanında olmadıklarını fark etti. Bahçede çocuklarını arayan aile sonuç alamayınca Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine AFAD ekiplerinin de gelmesiyle geniş çaplı arama başlatıldı. Ailesinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta AFAD ve polis ekipleri tarafından bulunan minik Kısmet'in bulunma anındaki görüntülerde ekiplerin yaşadığı sevinç dikkatlerden kaçmadı. Minik Kısmet daha sonra, 112 Acil Servis ekiplerince Erzin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minik Kısmet, burada yapılan sağlık taramasının ardından babası Mehmet ve annesi Meryem Sengurt'a teslim edildi.
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