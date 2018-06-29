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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaybolan kız çocuğu için mahalleli ve polis seferber oldu

Kaybolan kız çocuğu için mahalleli ve polis seferber oldu

Polisin kayıp kız çocuğunu araması

Polis Aracı Alışveriş Küçük Kız Kız Çocuğu Polis Ekipleri 

-Polisin çocuğu lunapark ve alışveriş merkezlerinde araması
-Çocuğu arayan mahalleli vatandaşlar
-Çocuğun babasının dükkanında polislerle konuşması
-Çocuğun çocuk şube müdürlüğüne götürülmesi

( KARAMAN -HD)- Karaman’da evlerinin önünde bisiklet sürerken bir anda ortadan kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu 5 saat sonra bulundu KARAMAN

- Karaman’da evlerinin önünde bisiklet sürerken bir anda ortadan kaybolan 8 yaşındaki Ayşenur’u bulabilmek için polis ve mahalle sakinleri adeta seferber oldu. 5 saatten buyana aranan kız çocuğu evlerinin yakınındaki parkta bir komşusu tarafından bulunarak evine getirildi.
Alınan bilgilere göre, Bülent ve Hatice Kara’nın kız çocuğu Ayşenur Kara (8), öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde bulunan evlerinin önüne bisiklet sürmek için çıktı. Bir süre sonra ailesi kızlarını evlerinin önünde göremeyince aramaya başladı.
Aramalarının sonuç vermemesi üzerine aile durumu polise bildirerek yardım istedi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından mahalle sakinleri ile arama çalışmaları için seferber oldu. Küçük kızın ikamet ettiği bölgede yapılan arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine polis ekipleri alanı genişleterek, çocuğun gitme ihtimaline karşı lunapark ve alışveriş merkezlerinde de arama yaptı. Aradan geçen 5 saat sonrasında küçük kız çocuğu evlerinin bir üst sokağındaki parkta oyun oynarken bir komşusu tarafından bulunarak evine getirildi.
Kız çocuğunun bulunması ailesi başta olmak üzere arama çalışmalarına katılan vatandaşlara derin bir nefes aldırdı. Evinin öndeki kalabalığı gören kız çocuğunun korkması ise yüzüne yansırken, kız çocuğu daha sonra ifadesi alınmak üzere annesi ve babasıyla birlikte polis aracıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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