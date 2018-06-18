Kaybolan kişinin cesedi bulundu - DÜZCE

- Genel detaylar Düzce 'de kaybolan kişinin cesedi bulunduDÜZCE (AA) - Düzce 'de 3 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu.Hacıaliler köyündeki evinden bayramın 1. günü bisikletine binerek ayrılan Ekrem Dindar'ın (55) eve dönmemesi üzerine, ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.İhbarın ardından, jandarma, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmasında, D - 100 karayolunda İl Jandarma Alay Komutanlığı karşısındaki boş arazide bir barakanın içerisinde, Dindar hareketsiz şekilde yatarken bulundu.Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dindar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Dindar'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.