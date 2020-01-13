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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kaybolan balıkçıların arama çalışması 3’üncü gününde tekrar başladı

Kaybolan balıkçıların arama çalışması 3’üncü gününde tekrar başladı

kurtarmaya giden botlardan görüntü

Deniz Kazası Balıkçı Teknesi Helikopter 

-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kaybolan balıkçıların arama kurtarma çalışması üçüncü gününde tekrar başladı.
İstanbul Sarıyer Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan balıkçıların kurtarma çalışması tekrar başladı.
Kaza sonucunda batan balıkçı teknesinde 3 kişi kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Kaybolan üç kişiden birinin cesedi çıkarılmış, diğer iki kişinin arama kurtarma çalışması devam etmişti. Karanlık nedeniyle derinlemesine aramalara dün gece ara verilmişti. Günün ağarmasıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 bot ile arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

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