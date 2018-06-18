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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD buldu - BURSA

Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD buldu - BURSA

- Bulunan çocuğun aileye teslim edilmesi Bursa 'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğu AFAD bulduBURSA (AA) - Bursa 'nın Keles ilçesinde evin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 4 saat sonra bulundu.Alınan bilgiye göre, Nilgün ve Ramazan Abi çifti, Düvenli Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyarete gitti. Çiftin kızı 3 yaşındaki Meyra, kuzeni Mert Aydoğdu (5) ile evin önünde oynarken kayboldu. Meyra'nın kaybolduğunu fark eden aile, durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.Arama çalışması başlatan ekipler, Meyra'ya ait olduğu tahmin edilen terlikleri fark etti. Bölgede çalışmalarını genişleten ekipler, 4 saat sonra Meyra'yı bir ağacın altında uyurken buldu. Ailesine teslim edilen Meyra, kontrol amaçlı Keles Devlet Hastanesine götürüldü.

Bild Trol 

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