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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaybedilen işitme cihazının yenisini almak destek bekliyorlar - HATAY

Kaybedilen işitme cihazının yenisini almak destek bekliyorlar - HATAY

- Çocuğun genel görüntüsü - Baba Maif Erdem'in konuşması Kaybedilen işitme cihazının yenisini almak destek bekliyorlarHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde Maif ve Vafa Erdem çifti, 7 yaşındaki doğuştan işitme engelli çocukları İbrahim Erdem'in kaybolan işitme cihazının yenisini alabilmek için hayırseverlerden destek bekliyor.İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Erdem, 2,5 yıl önce devlet desteğiyle aldığı işitme cihazını kaybetti.Tüm aramalarına rağmen işitme cihazını bulunamayan Erdem ailesi maddi imkansızlıktan dolayı da yeni bir cihaz alamadı.Baba Maif Erdem, yaptığı açıklamada mevsimlik tarım işçisi olduğunu ve maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Çocuğun yeniden duymasını çok istediğini ifade eden baba Erdem, " 2,5 yıl önce soğan işi için gittiğimiz yerde oğlum işitme cihazını düşürdü. Tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Hatta polis karakoluna gidip bildirdik ama yine de bulunamadı. Dünyamız karardı oğlum o gün bugündür ne konuşabiliyor ne de duyabiliyor. " dedi.
Anne Vafa Erdem de oğlunu duymaması nedeniyle tek başına sokağa çıkaramadıklarını ve bu durumun kendisini üzdüğünü belirterek, çocuğuna işitme cihazı almak için hayırseverlerin desteğini istedi.

İşitme Engelli Tarım İşçisi İşitme Cihazı Polis Karakolu Hayırseverler 

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