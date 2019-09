Kayalıklardan denize düşen vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

-- Olay yeri detay

-- Sefa aslan röp

-- Nejdet Beygirci röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar’da kayalıklarda yürüyen vatandaş, ayağının kayması sonucu denize düştü. Çevredeki vatandaşlar şahsı kurtarmak için denize can simidi attı, ancak kendini kurtaracak hali kalmayan şahıs simide tutunamadı. Boğulmasına ramak kalan talihsiz vatandaşı, kurtarma eğitimi olan başka bir vatandaş kurtardı. Üsküdar sahilinde, Kız Kulesi karşısındaki kayalıklarda yürüyen vatandaş, iddiaya göre ayağının kayması sonucu denize düştü. Bastığı kayanın altının boşluk olması nedeniyle boğulmaya başlayan vatandaşı kurtarmak için, çevrede bulunanlar denize can simidi attı. Ancak bir süre suda kalan şahıs can simidine ulaşamadı. Bunun üzerine bağırışları duyan ve kurtarma eğitimi olan Nejdet Beygirci denize atlayarak, boğulmak üzere olan talihsiz vatandaşı sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan şahıs, uygulanan ilk yardım sonucu kendine geldi. Daha sonra olay yerine gelen ambulans, şahsı alarak hastaneye götürdü. Sağlık ekipleri ve polis ise kameraların görüntü almasına tepki göstererek engel olmaya çalıştı. Olay anını anlatan Nejdet Peynirci, “Biz arkadaşımla oturuyorduk burada. Bir panik, bağırma derken ‘Biri boğuluyor’ dedi arkadaşımız. Bu işlerde zaman çok önemli. Hemen koşarak gittim. Simit atmışlar ama vatandaş kendinde değil zaten, tutunamıyor simide bile. Hemen kayadan atladım, yüzü kapalı vaziyetteydi, ilk iş yüzünü çevirdim, mosmordu. Nefes alamıyordu, neredeyse ex olmuş. Ensesinden tutarak ilk kayaya getirdim. Yuları çıkarmak istediler ama zaman yoktu. Suyun kenarında ilk kayada, yan vaziyette göğsünü ve sırtını batırınca ağzından köpükler gelmeye başladı.

Yine de nefes almakta zorlanıyordu. Sırtına biraz daha baskı uyguladıktan sonra biraz daha köpüklü su geldi ve birden derin bir nefes aldı. Dedim ‘Geçmiş olsun.’ Bir ümit doğdu, derken gözünü araladı. ‘Şimdi yukarı çıkarabiliriz’ dedim. Hep beraber arkadaşlarla yukarı çıkardık. Orada da biraz daha masaj, bir istifra daha orada yaptı. Gözünü açtı, panik halindeydi. Ne olduğunu bilmiyordu. ‘Geçmiş olsun, kurtuldun’ dedik. O sırada ambulansı bekliyorduk, ambulans oldukça geç kaldı. Şuuru açıldı, rahatladık. Kenardayken birden kaydığını söyledi.



Uç kayadayken kayınca birden, biliyorsunuz altı derindir. Çabalarken birkaç metre de ileriye açılmış” dedi.

Olayı gören Sefa Aslan isimli vatandaş ise, “Biz burada yürüyorduk, baktık arkadaş çırpınıyor. Suya düşmüş. Bağırtılara geldik. O sırada sağolsun, hayırsever biri geldi, son anda kurtardı boğulmaktan. Geçmiş olsun diyoruz. 4 - 5 dakika suda kaldığını gördük. Tam gömüldü suya, hayırsever arkadaşımız suya daldı ve kurtardı. Çıktığında masaj falan yaptılar, müdahale ettiler, istifra etti ve kendine geldi” diye konuştu.