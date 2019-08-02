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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayalıklara çarparak batan teknedeki iki kişi kurtarıldı - MUĞLA

Kayalıklara çarparak batan teknedeki iki kişi kurtarıldı - MUĞLA

- Muğla 'da kayalıklara çarpınca batan teknedeki iki kişi kurtarıldı Muğla 'da kayalıklara çarpınca batan teknedeki iki kişi kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara çarptıktan sonra batan teknedeki iki kişi kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar Hüseyin Burnu önlerinde, "Rapsodi" isimli 14 metrelik yelkenli teknenin, kayalıklara çarptıktan sonra batmaya başladığı ihbarını aldı.Bölgeye sevk edilen ekipler, büyük bir kısmı suya gömülen tekneye tutunarak boğulmaktan kurtulan iki kişiyi, sahil güvenlik botuna aldı ve Turgutreis barınağına götürdü.Yelkenli tekne ise kısa süre sonra tamamen sulara gömüldü.

Kayalı Sahil Güvenlik 

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