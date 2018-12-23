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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kayalar köyünde koparak köye doğru yuvarlanan kayalar vatandaşları tedirgin ediyor

Kayalar köyünde koparak köye doğru yuvarlanan kayalar vatandaşları tedirgin ediyor

Kayalar köyü tabelası ve köy görüntüsü

Okul Servisi Köy Muhtarı Elektrik Direği İstinat Duvarı Uttu 

-kopan kayalar ve kapan kayalardan yamulan elektrik direği
-mağaralı otopark
-köy muhtarı Osman Çelik ve vatandaşlarla röportaj

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde koparak köye doğru yuvarlanan kayalar, vatandaşları tedirgin ediyor. Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde tepeden koparak aşağı yuvarlanan kayalar, vatandaşları tedirgin ediyor. Köyde en son geçtiğimiz günlerde yuvarlanan kaya parçasının çarptığı elektrik direğine zarar verdiğini belirten köylüler, sürekli tehlikeyle karşı karşıya olduklarını ve yetkililerden yardım istediklerini ifade etti.
Özellikle fırtınalı günlerde bu durumla sıklıkla karşılaştıklarını anlatan Köy Muhtarı Osman Çelik, “Daha önce de başvurumuzu yapmıştık. Yetkililer gelip rapor tuttular. Köyün tahliye edilmesini ya da istinat duvarı yapılmasını bekliyorduk ancak 3-4 yıldır değişen bir şey olmadı. Üç gün öncede bir taş yuvarlandı ve elektrik direğimize çarptı. Bir eve denk gelseydi neler olacağı belli değildi” dedi.
Vatandaşlardan Hasan Güzel, köye doğru irili ufaklı kayaların yuvarlandığını anlatarak, “Geçen gün gelen kaya neredeyse okul servisine çarpacaktı. Tek tesellimiz bunun direğe çarpması” diye konuştu.

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