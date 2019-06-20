Kavşaktaki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

-Olay yerinden fotoğraflar



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kayarak kavşağa çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre; Tokat-Erbaa D100 karayolunda seyir halinde olan S.Y (34) idaresindeki 60 AAP 753 plakalı otomobil Sanko kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Düz yolda ilerlerken kaymaya başlayan otomobili hızla kavşağa ve yön tabelalarına çaptı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaşanan kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili Erbaa ilçe jandarma komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. (Nİ-

