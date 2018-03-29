Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kavgayı ayırmak isterken cinayet işlediği iddiası - ADANA

Kavgayı ayırmak isterken cinayet işlediği iddiası - ADANA

- Zanlının emniyetten çıkartılmasıKavgayı ayırmak isterken cinayet işlediği iddiası - Adana 'da 4 gün önce bir kişinin sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı, 5'ine ev hapsi verildi - Tutuklanan zanlının, kavgayı ayırmaya çalışırken maktulün kendisine küfretmesi üzerine evinden getirdiği tüfekle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldüADANA (AA) - Adana 'da sokakta bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 4 gün önce Yakup Batan'ın (30) sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 6 kişi yakalandı.Gözaltın alınan şüpheliler Özcan Ö. ve Ali G. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alındı, yaşı 18'den küçük olan R.A, S.E, S.B. ve Ö.B. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Yapılan araştırmada, olay günü şüpheli Ali G'nin halasının kızı G.E'yi sokakta maktul Batan ile konuşurken gördüğü, bunun üzerine aralarında tartışma yaşandığı, daha sonra çıkan kavgaya ise R.A, S.E, S.B. ve Ö.B'nin de karıştığı tespit edildi.Zanlı Özcan Ö'nün ise kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada maktulun kendisine küfrettiği, bunun üzerinden evinden getirdiği pompalı tüfekle Batan'ı vurduğu iddia edildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki sorguları tamamlanarak mahkemeye sevk edilen zanlılardan Özcan Ö. tutuklandı, diğerlerine ev hapsi verildi.
Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak'ta 25 Mart'ta Yakup Batan (30), tüfekle ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Ev Hapsi Akalan Avcılık Pompalı Tüfek Cinayet 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı