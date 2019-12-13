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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kavga ettiği kişiyi silahla yaraladı - Güvenlik kamerası - İSTANBUL

Kavga ettiği kişiyi silahla yaraladı - Güvenlik kamerası - İSTANBUL

- Yaralama anı güvenlik kamerasında - Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasıFatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaraladıİSTANBUL (AA) - Fatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı.Alınan bilgiye göre, Yavuz Sinan Mahallesi Arap Çeşmesi Sokak'ta, husumetli olduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Niyazi G'nin bacaklarına ateş edip kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı Niyazi G. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan silahlı kavga, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk Müdahale Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

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