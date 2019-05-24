Kato Dağı eteklerinde resim sergisi açıldı İzle

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( ŞIRNAK )- Hayal ettiği bisikleti çizen öğrenciye belediye başkanından bisiklet hediyesi ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Kato dağı eteklerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler, bir yıl boyunca çizdikleri resimleri sergiledi. Sergide hayal ettiği bisikleti çizen bir öğrenciye Belediye Başkanı Habip Aşan tarafından bisiklet sözü verildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Şehit Yalçın Aydın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri bir yıl boyunca çizdikleri resimleri sergiledi. Bir birinden güzel tabloların bulunduğu serginin açılışına, İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kurdele kesilmesinin ardından öğrenciler, okul koridorunda sergilenen eserlerini katılımcılara tanıttı. Karakalem, pastel ve yağlı boyalarla yapılan resimler katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrencilerden birinin tablosunda hayal ettiği bisikleti çizdiğini gören Belediye Başkanı Aşan öğrenciye bisiklet hediye edeceğini söyledi.





