Katil zanlısından pes dedirten yanıt: 'Cinayeti zevkten işlemiş' Video



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah silah saldırıya uğrayan Yusuf Candar'ın ardından oğlu Yavuz Candarı da iş yerinde silahla vurduğu iddia edilen 2 şahıs hastanede yoğun güvenlik önlemi ile sağlık kontrolünden geçirildi. Basın mensuplarının sorularına cevaplayan şüpheliler "Cinayeti zevkten işledim" dedi.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yusuf Candar'a silahlı saldırı düzenleyen Murat G. ve Kahraman A. daha sonra Candar'ın oğlu Yavuz Candar'a da iş yerinde saldırı düzenledi.

Saldırın ardından yaralanan baba Yusuf Candar hastaneye kaldırılırken oğlu Yavuz Candar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün sağlık raporu alınmak üzere yoğun güvenlik önlemi altında hastaneye götürüldü. Hastane çıkışı basın mensuplarının neden öldürdünüz sorusuna zanlılardan Kahraman A.'nın "cinayeti zevkten işledim" demesi dikkat çekti. Zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan cinayet sonrası her iki şahsın yaya olarak olay yerinden rahat tavırlarla ayrılması saniye saniye güvenlik kameralarına yansımıştı.

