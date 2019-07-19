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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Katil zanlısından acı itiraf: 'Zavallı çocuk, üzgünüm ona'

Katil zanlısından acı itiraf: 'Zavallı çocuk, üzgünüm ona'

Emniyet tabelasından görüntü

Hastane Adli Kontrol Silahlı Kavga İtiraf Nayet Zanlısı 

-Şahısların emniyetten çıkarılması
-Arabaya bindirilmeleri
-Adliyeye götürülmeleri
-Kavgada hayatını kaybeden Yusuf M.'nin fotoğrafı

( MERSİN ) Katil zanlısından acı itiraf: "Zavallı çocuk, üzgünüm ona" - Mersin'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı MERSİN

- Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin 'Cinayetle suçlanıyorsun bir şey diyecek misin?' sorusuna "Pişmanım" diyen bir zanlı, 'Ağladın mı?' sorusuna da "Ağladım, zavallı çocuk üzgünüm ona" dedi.
Edinilen bilgiye göre olay, 17 Temmuz'da merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede içki içen Kadir Ü. ile Yusuf M. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki tarafın tanıdıklarının da dahil olduğu silahlı kavgada Yusuf M. (28) aldığı kurşunla hayatını kaybederken, 2 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Hayatını kaybeden Yusuf M'nin cesedi savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, yaralılar da çeşitli hastanelere sevk edildi. Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı ateşleyen Kadir Ü.'yü Müftü Deresi kenarında tüfekle yakalayan ekipler, şahsı gözaltına aldı. Ekipler, olaya karışan M.Ü. ile C.E.'yi de gözaltına aldı. "Zavallı çocuk, üzgünüm ona" Bugün emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kadir Ü. ve C.E. tutuklanırken, M.Ü. adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin 'Cinayetle suçlanıyorsun bir şey diyecek misin?' sorusuna "Pişmanım" diyen Kadir Ü., 'Ağladın mı?' sorusuna da "Ağladım, zavallı çocuk üzgünüm ona" dedi.
'Neden oldu?' sorusuna "Olmayacak bir şey oldu" yanıtını veren Kadir Ü., "Bana hakaret etti. Alkollü iken saldırdılar" diye konuştu.

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